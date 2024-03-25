Посол России назвал причину отказа от визита в МИД Польши по вопросу ракеты

Посол РФ отказался посетить МИД Польши из-за отсутствия доказательств по ракете

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал причину своего отказа посетить МИД республики после сообщений, что якобы российская ракета нарушила воздушное пространство страны. Он отказался от визита из-за отсутствия доказательств, сообщает РИА Новости.

По словам Андреева, решение не приходить в здание польского МИД было принято после того, как ему отказались представить доказательную базу по инциденту.

Ранее сообщалось, что после пролета якобы российской ракеты через воздушное пространство Польши заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна решил вызвать Андреева и вручить ему ноту протеста.

Позже стало известно, что российский дипломат не явился в польский МИД.