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15:53, 25 марта 2024Наука и техника

Превращение трофейной БМП в «Басурманина» показали на видео

Российские бойцы превратили трофейную BWP-1 в российскую БМП-1АМ «Басурманин»

Российские бойцы превратили трофейную боевую машину пехоты (БМП) в российскую модификацию БМП-1АМ «Басурманин». Превращение бывшей машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в БМП-1АМ показали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Повернутые на Z войне».

Трофеем российских военных стала BWP-1 — лицензионная копия советской БМП-1, которую выпускали в Польше. Бойцы ремонтного батальона оснастили машину боевым модулем, который устанавливают на модернизированные БМП-1АМ.

«Басурманин» отличается от базовой версии БМП-1 новым боевым модулем с автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров и спаренным пулеметом ПКТМ. Изначально БМП-1 несли башню с пушкой 2А28 калибра 73 миллиметра.

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Ранее в марте в зоне проведения специальной военной операции заметили БМП-1АМ с комплектом дополнительной защиты.

В феврале стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал Вооруженным силам Росси новую партию БМП-1АМ «Басурманин».

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      Даниил Иринин
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