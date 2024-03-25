Пациент с искаженным восприятием рассказал о демонических лицах

The Lancet: впервые раскрыто восприятие лиц человеком с прозометаморфопсией

Ученые Дартмутского колледжа в США впервые раскрыли, какими видит человеческие лица человек с прозометаморфопсией — заболеванием, затрагивающим восприятие предметов. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале The Lancet, для пациента форма лиц становилась демоноподобной.

Конкретные симптомы прозометаморфопсии (ПМО) зависят от случая и могут влиять на форму, размер, цвет и положение черт лица. Продолжительность ПMO также может достигать дней, недель или нескольких лет. В новой научной работе специалисты описали уникальный случай 58-летнего пациента, который видел лица людей нормальными, только если они были изображены на бумаге или экране.

Ученые сфотографировали лицо человека и попросили пациента рассказать о различиях между реальным человеком и изображением его лица на экране компьютера. Специальное программное обеспечение позволило отобразить искажения, воспринимаемые испытуемым. Это позволило впервые получить самую точную визуализацию изменений в восприятии у человека с прозометаморфопсией.

В восприятии пациента лица приобретали демоноподобные черты: черты вытягивались, а на лбу, щеках и подбородке образовывались глубокие бороздки. Эти искажения не сопровождались бредовыми убеждениями относительно личности людей, с которыми он общался, например, его семьи или друзей, что делало маловероятной психическую природу заболевания. Предполагается, что ПМО представляет собой расстройство, затрагивающее зрительную систему.