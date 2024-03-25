Пяти трендовым предметам гардероба предрекли выход из моды в 2024 году

Фэшн-редакторы предрекли пяти трендовым предметам гардероба выход из моды в 2024 году. Соответствующий материал публикует журнал Who What Wear.

По словам журналистов, популярность могут утратить кроссовки нейтральных оттенков, на смену которым придет обувь ярких цветов. Кроме того, в список вошли джинсовые куртки и наряды с бахромой. В качестве актуальной альтернативы указанным вещам назвали куртки из искусственного меха и одежду с бантами соответственно.

Из моды также выйдут сумки через плечо, которые уступят место аксессуарам с оформленными ручками вверху, и изящные многослойные ожерелья. Вместо последних редакторы посоветовали выбирать «теннисные» колье (сделанные в стиле теннисного браслета — наручного аксессуара, инкрустированного выстроенными в один ряд камнями одинакового размера).

Ранее в марте стилистка Евгения Гудошина назвала россиянкам три устаревших предмета гардероба.