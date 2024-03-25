Раскрыто оптимальное время суток для принятия душа

Дерматолог Джошуа Зейхнер: вечерний душ поможет подготовиться ко сну

Дерматолог Джошуа Зейхнер и его коллеги раскрыли оптимальное время суток для принятия душа. Их слова приводит издание Health.

По словам Зейхнера, душ помогает удалить загрязнения кожи, поэтому его логично принимать после любых физических нагрузок. Он отметил, что, по статистике, занимающиеся спортом люди чаще предпочитают тренироваться утром, поэтому и душ они принимают в это время суток. Также утренние гигиенические процедуры позволяют взбодриться и смыть ночной пот.

Однако, продолжил Зейхнер, имеет смысл принимать душ вечером. По его словам, водные процедуры в это время суток помогут очистить кожу от загрязнений и болезнетворных микроорганизмов, осевших на ней за день, расслабят нервную систему, что позволит подготовиться к ночному отдыху и улучшит качество сна. «Вечерний душ полезен людям с кожными заболеваниями, например, экземой или аллергией. Таким образом можно избавиться от пыли и пыльцы, которые могут усугубить течение болезней», — объяснил дерматолог.

Вечерние водные процедуры полезны тем, у кого в семье есть люди с ослабленным иммунитетом. В этом случае душ поможет смыть микробы, принесенные с улицы, добавил дерматолог.

В заключение инфекционист Томас Руссо настоятельно рекомендовал принимать душ не чаще раза в день. «Нужно выбрать: делаете вы это утром или вечером, — заявил врач. — Из-за слишком частого посещения душа кожа может стать сухой, а волосы — ломкими и тусклыми».

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