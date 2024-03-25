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01:58, 25 марта 2024Россия

Раскрыты подробности о подготовке теракта в «Крокусе»

«Известия»: 2 фигуранта дела о теракте в «Крокусе» получили инструкции в Турции

Фото: Russian Investigative Committe / Reuters

Двое фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье могли получить инструкции об организации нападения во время поездки в Турции, остальных участников вооруженной группы завербовали уже на территории России. ОТакие подробности раскрыл «Известиям» информированный источник.

Специалист в сфере антитеррористической безопасности дал характеристику подозреваемым в теракте в беседе с изданием. По его словам, вероятнее всего, это не была организованная внутри какой-либо структуры террористическая ячейка, она появилась спонтанно всего за несколько недель до инцидента.

«Их духовному лидеру для этого вовсе необязательно находиться на территории России. Это были случайно подобранные исполнители, имеющие крайне низкий уровень интеллекта и критического мышления. Это и позволило их кураторам превратить таксистов и барберов в террористов», — прокомментировал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что всех четверых обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ, доставили в Басманный суд Москвы. В их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.

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