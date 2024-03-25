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21:05, 25 марта 2024Забота о себе

Россиянам указали на опасность частых пробуждений по ночам

Невролог Демьяновская: при нарушениях сна из-за боли нужно обратиться к врачу

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

При некоторых нарушениях сна нужно как можно скорее обратиться к врачу, рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. На опасность частых пробуждений по ночам она указала россиянам в беседе с «Известиями».

Частые пробуждения могут быть вызваны внешними условиями, например шумом, зажженным светом, движениями партнера, температурой, уточнила Демьяновская, или привычкой пить слишком много жидкости и плотно перекусывать на ночь, из-за чего внутренние органы работают в усиленном режиме. Такие пробуждения не требуют обращения к врачу, в отличие от ухудшения качества сна, вызванного болью, изжогой, колебаниями уровня глюкозы крови, нарушениями ритма сердца, одышкой. «Следует обсудить с врачом, какие дополнительные меры можно принять, чтобы уменьшить ночные симптомы и восстановить сон», — предупредила невролог.

Сильные переживания или повышенная тревожность провоцируют выработку адреналина и кортизола, что также может мешать сну, добавила она. Эти гормоны повышают частоту сердечных сокращений и артериальное давление, и человек не может расслабиться и уснуть крепко, объяснила невролог. «Такое состояние не стоит оставлять без внимания, так как со временем симптомы могут усугубляться: недостаток качественного сна будет усиливать стресс и тревожность в течение дня, а они, в свою очередь, мешать качественному отдыху ночью», — заявила Демьяновская.

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Врач посоветовала обратиться к врачу, если человек ощущает утром усталость. Специалист может установить причину этого, например обнаружить у пациента храп и апноэ сна (кратковременными задержками дыхания), о чем спящий может не подозревать, заключила она.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов назвал самую полезную позу для сна. По его мнению, спать надо в положении, в котором комфортно. Для большинства людей это поза «эмбриона».

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      Александра Лисица
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