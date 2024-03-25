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07:12, 25 марта 2024Россия

Российские танкисты подтвердили готовность к встречам с Abrams в зоне СВО

Российские танкисты подтвердили готовность к встречам с Abrams на Украине

Фото: Matthias Merz / dpa / Global Look Press

Российские танкисты, действующие на херсонском направлении в зоне спецоперации заявили, что готовы ко встрече на поле боя с танками Abrams. Об этом они рассказали РИА Новости.

Корреспондент агентства наблюдал за работой экипажа Т-72Б3 на Украине. Российские бойцы говорят, что их танк намного лучше любого западного.

«Маневренность, орудие и броня улучшенная. То есть наши танки готовы выдержать их выстрел, но наши выстрелы не каждый западный может выдержать», — заявил командир экипажа с позывным «Шахтер».

В свою очередь, механик-водитель Т-72Б3 с позывным «Витязь» добавил, что экипаж отрабатывал прямые бои с иностранными танками Abrams и Leopard.

«По-моему, Т-72Б3 уже доказал, что для него Leopard — это не проблема», — подчеркнул военный.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины с начала 2024 года потеряли более 71 тысячи человек в зоне проведения спецоперации. Кроме того, с начала текущего года ВС РФ уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard и 27 американских машин Bradley. Помимо этого, удар был нанесен по 11 пусковым установкам зенитно-ракетных комплексов, в том числе по пяти Patriot.

20 марта стало известно, что бойцы Вооруженных сил России уничтожили четвертый американский танк Abrams с помощью FPV-дрона.

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      Марина Совина
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