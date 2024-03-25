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17:20, 25 марта 2024Наука и техника

Российский «Совершенный» провел «бой» с подлодкой

Корвет «Совершенный» ТОФ провел учебный бой с подлодкой условного противника

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Экипажи корвета «Совершенный», а также малых противолодочных кораблей (МПК) «Метель» и «Кореец» Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели учебный бой с подлодкой условного противника в Японском море. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«В ходе противолодочных учений в морском полигоне группа кораблей зашла в район нахождения "вражеской" субмарины и приступила к групповому поиску подводного объекта. Обнаружив акустический след, противолодочники отработали тактические элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться от преследования», — говорится в сообщении.

В качестве условного противника использовали дизель-электрическую подлодку «Волхов», которая перед противолодочным учением успешно выполнила стрельбу ракетным комплексом «Калибр-ПЛ». В пресс-службе подчеркнули, что цели учений были достигнуты.

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Корвет «Совершенный» проекта 20380 получил противолодочный комплекс «Пакет-НК», который позволяет поражать подлодки противника торпедами. МПК «Метель» и «Кореец» проекта 1124М также вооружены торпедами. Кроме того, они получили бомбометы РБУ-6000.

Ранее в марте источник ТАСС сообщил, что корвет «Проворный» проекта 20385, строящийся на «Северной верфи», будет передан Военно-морскому флоту России в 2025 году.

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      Даниил Иринин
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