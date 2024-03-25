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21:32, 25 марта 2024Силовые структуры

Стало известно о показаниях обвиняемых в теракте в «Крокусе» о заказчиках

Бастрыкин: обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Обвиняемые в причастности к теракту в «Крокусе» дали показания о заказчиках, рассказал глава СК Александр Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС.

«Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта», — доложил председатель СК президенту Владимиру Путину.

Также Бастрыкин сообщил, что следствию удалось восстановить хронологию теракта в Подмосковье. Кроме того, стало известно об увеличении жертв теракта до 139.

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      Марина Совина
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