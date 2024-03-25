Стало известно о показаниях обвиняемых в теракте в «Крокусе» о заказчиках

Бастрыкин: обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках

Обвиняемые в причастности к теракту в «Крокусе» дали показания о заказчиках, рассказал глава СК Александр Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС.

«Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта», — доложил председатель СК президенту Владимиру Путину.

Также Бастрыкин сообщил, что следствию удалось восстановить хронологию теракта в Подмосковье. Кроме того, стало известно об увеличении жертв теракта до 139.