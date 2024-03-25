Стало известно об опасении западных спецслужб из-за возможных терактов на ОИ

NYT: представители западных спецслужб опасаются возможных терактов на ОИ-2024

Западные чиновники, представители спецслужб и специалисты опасаются возможных террористических атак во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом стало известно The New York Times.

Бывший сотрудник ООН и действующий советник неправительственного Проекта по борьбе с терроризмом Эдмунд Фиттон-Браун заявил, что Игры станут отличной мишенью для террористов.

По информации NYT, с ним солидарны представители западных спецслужб. По их мнению, в Европе существует множество спящих ячеек «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до соревнований в нейтральном статусе. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.