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11:23, 25 марта 2024Силовые структуры

Таксист-мигрант наехал на женщину в Москве и попытался скрыться

Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда такси на женщину в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о противоправных действиях мигрантов в отношении женщины в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Telegram-каналов, 21 марта во дворе жилого дома такси под управлением мигранта из Средней Азии наехало на 43-летнюю женщину, находившуюся на тротуаре. После ДТП водитель хотел скрыться, но пострадавшая попыталась преградить ему путь. Тогда таксисту на подмогу пришли его соотечественники — сотрудники коммунальной службы — и дали в грубой форме отпор женщине.

В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка.

25 марта источник в МИД России допустил ужесточение контроля за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле». Приток иностранных граждан в страну рассматривается в правительстве в течение последних лет. По его словам, речь идет о придании процессу большей организованности, а также о повышении контроля за соблюдением приезжими российского миграционного законодательства.

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      Любовь Ширижик
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