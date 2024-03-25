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16:40, 25 марта 2024Моя страна

Ученые на Камчатке захотели исследовать экскременты краснокнижного хищника

Морские биологи на Камчатке решили исследовать экскременты каланов

Фото: Unsplash

Ученые на Камчатке захотели исследовать меню северных каланов, а точнее их экскременты, чтобы предотвратить полное исчезновение этих краснокнижных морских животных. Об этом сообщается на сайте Кроноцкого заповедника.

Морские биологи из Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника отправятся в места традиционного обитания животных, чтобы оценить их повседневный рацион. На данный момент, как отмечается, численность каланов стремительно сокращается. Ученые не понимают, из-за чего так происходит, но они предположили, что виной всему этому стало истощение кормовой базы на фоне климатических изменений.

По словам специалиста Кроноцкого заповедника Евгении Волковой, выяснить, чем именно каланы питаются в той или иной акватории, не так-то просто. При этом существует один из способов — копрологический анализ. «Исследователи собирают экскременты каланов в тех местах, где они выходят на берег для отдыха, — пояснила она. — По непереваренным осколкам панцирей крабов, раковин моллюсков, морских ежей, отолитам рыб можно определить виды, которыми питаются каланы в конкретном месте, и даже размеры добычи».

Утверждается, что морские биологи будут исследовать биоматериал, собранный на острове Уташуд в Южно-Камчатском заказнике и вблизи мыса Ольга в Кроноцком заповеднике. Новая работа позволит оценить современный рацион и состояние кормовой базы каланов.

Калан — небольшое хищное млекопитающее, обитающее в морской среде. Бывает, что иногда калана называют еще морской выдрой или камчатским бобром. Такие животные чаще всего находятся на морском мелководье и лишь изредка выходят на сушу. В основном калан питается донными беспозвоночными, такими как ежи, моллюски, крабы и гребешки. Помимо этого, он ест некоторые виды рыб. Хищник занесен в Красную книгу России.

Ранее орнитологи в Краснодарском крае открыли редчайших розовых пеликанов. Такой вид занесен в Красную книгу России и считается «находящимся в критическом состоянии».

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      Варвара Кошечкина
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