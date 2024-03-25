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11:03, 25 марта 2024Экономика

В Европе призвали скорее отказаться от российского топлива

Премьер Бельгии: Евросоюзу нужно отделиться от российского ядерного топлива

Фото: Unsplash

Евросоюзу нужно как можно быстрее отказаться от российского ядерного топлива. С таким призывом к коллегам обратился премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, его слова приводит Financial Times.

Из-за стремления блока сократить выбросы углекислого газа по всей Европе Бельгия стала активнее развивать ядерную энергетику. Однако 30 процентов обогащенного урана в регион поставляется из России. Таким образом, сокращая зависимость от нефти и газа из РФ, Евросоюз меняет одну зависимость на другую, предупредил политик.

«Изменить цепочки поставок, особенно в ядерной сфере, сложно, но нам нужно сделать это как можно скорее..., нам нужно отделиться от российского ядерного топлива, но необходимо убедиться, что по-прежнему можно производить электроэнергию с нулевым уровнем выбросов», — пояснил он.

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В начале марта депутаты Палаты представителей Бельгии захотели отсрочить выведение из эксплуатации реакторов на АЭС «Дуль 4» и «Тианж 3». По предварительным данным, их работу могут продлить до конца 2037 года. К такому решению пришли на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала увеличить сроки эксплуатации действующих атомных электростанций на территории Европы. АЭС являются легкодоступным источником электроэнергии с низким уровнем выбросов углекислого газа, что особенно актуально с учетом действующей климатической повестки, уточнила глава ЕК.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, активное использование атомной энергии поможет ЕС укрепить свой суверенитет после того, как Россия «выпустила энергетическую ракету по Европе». Широкое использование атомной энергии сгладит негативный эффект от энергетического кризиса, который начался в регионе в 2022 году. Мишель уточнил, что эта мера стала необходимой после начала военного конфликта на Украине.

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      Вячеслав Агапов
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