Губернатор Старовойт заявил об отмене ракетной опасности в Курской области

В Курской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал губернатор области.

Ранее Старовойт предупредил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

16 марта сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в дом в Курской области, из-за чего начался пожар. Губернатор региона Роман Старовойт пообещал оказать помощь со стороны властей при восстановлении здания.