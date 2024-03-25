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00:34, 25 марта 2024Россия

В Курской области отменили ракетную опасность

Губернатор Старовойт заявил об отмене ракетной опасности в Курской области
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Курской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал губернатор области.

Ранее Старовойт предупредил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

16 марта сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в дом в Курской области, из-за чего начался пожар. Губернатор региона Роман Старовойт пообещал оказать помощь со стороны властей при восстановлении здания.

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      Марина Совина
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