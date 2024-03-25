Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:01, 25 марта 2024Наука и техника

В России рассказали о точности «Градов»

Боец Скачок: дроны позволяют РСЗО «Град» поражать цель с первых выстрелов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Корректировка огня с дронов позволяет реактивным системам залпового огня (РСЗО) «Град» поражать цели практически с первых выстрелов. О точности установок сообщил командир огневого взвода с позывным Скачок новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр», передает РИА Новости.

«Благодаря современным технологиям осуществляется корректировка с беспилотников, поэтому попадаем в цели. Иногда бывает, с первого выстрела кладем, куда надо, иногда бывает, из-за погодных условий, когда сильный ветер, приходится с небольшой корректурой. Но после одной корректуры все летит в цель», — сказал боец.

Скачок отметил, что зона ответственности дивизиона находится в районе населенного пункта Работино. Также расчеты дивизиона работают во взаимодействии с другими подразделениями. Командир подчеркнул, что основная задача артиллерии — подавление противника в тыловых пунктах. Это не позволяет ему выдвинуться на помощь подразделениям, которые ведут бой с российскими силами.

Материалы по теме:
«Проклятие танкистов США» Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
«Проклятие танкистов США»Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
4 февраля 2024
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

РСЗО «Град» на шасси грузовика несет 40 направляющих для реактивных снарядов калибра 122 миллиметра. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 40 километров.

В феврале на ролике Минобороны России заметили новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение». В установке, которая может использовать боеприпасы двух калибров, предусмотрена пакетная перезарядка.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Стало известно об уничтожении большой группы солдат ВСУ под Пятихатками

      Генерал СВР назвал напавших на «Крокус» террористов расходным материалом Украины

      Россиянка устроила пьяный дебош на борту вылетающего в Москву самолета

      Актера Дмитрия Назарова призвали лишить звания народного артиста

      В Эстонии рассказали о помощи Украине с закупкой вооружения

      Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

      На Украине сообщили о повреждении энергообъектов

      ВС России прорвали оборону ВСУ у села Вербовое в Запорожской области

      В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше