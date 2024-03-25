В России указали на понимание главами стран ЕС последствий помощи Украине

Посол Тарабрин: лидеры стран ЕС осознают последствия помощи Украине

Большая часть европейских лидеров прекрасно осознают последствия возможной отправки военных на Украину и не поддерживают позицию президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом рассказал посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, пишут «Известия».

«Воинственные заходы Эммануэля Макрона не только не нашли широкой поддержки среди союзников по НАТО, но и обнажили существующие на Западе разногласия по поводу ситуации на Украине», — отметил он.

По словам посла, европейские лидеры понимают, что направление военнослужащих на Украину «неминуемо приведет к прямому столкновению НАТО и России», а последствия будут катастрофическими.

Ранее Эммануэль Макрон не исключил, что войска страны могут провести наземные операции на территории Украины. По его словам, многие страны Европы поддерживают линию Парижа.

В свою очередь, начальник Генштаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что Париж «готов пойти дальше» поставок оружия Вооруженным силам Украины. По его словам, Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине», и заявлениями об отправке войск пытается поддержать Киев.

В свою очередь, французский политик Марин Ле Пен заявила, что идея Макрона о вводе войск на Украину неоправдана, так как украинский военный конфликт не угрожает интересам Франции.