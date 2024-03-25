Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 25 марта 2024Силовые структуры

Видео поджога производственного объекта в Ростове-на-Дону нашли у задержанного

ФСБ показала видео поджога объекта, найденное у задержанного в Ростове-на-Дону

ФСБ показала видео поджога опасного производственного объекта, найденное в телефоне задержанных жителей Ростова-на-Дону. Запись «Ленте.ру» предоставили в УФСБ России по Ростовской области.

На кадрах мужчина поджигает спичку и бросает, после чего происходит вспышка и загорается помещение.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырех поджигателей за нападения на производственные объекты Ростова-на-Дону. Задержанные 1990, 1995 и 2004 годов рождения, являющиеся местными жителями, причастны к поджогам двух трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроэнергией жилые дома и административные здания. Также они готовили нападение на магистральный нефтепровод предприятия «Черномортранснефть». В отношении них возбуждено уголовное дело о теракте.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Стало известно об уничтожении большой группы солдат ВСУ под Пятихатками

      Генерал СВР назвал напавших на «Крокус» террористов расходным материалом Украины

      Россиянка устроила пьяный дебош на борту вылетающего в Москву самолета

      Актера Дмитрия Назарова призвали лишить звания народного артиста

      В Эстонии рассказали о помощи Украине с закупкой вооружения

      Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

      На Украине сообщили о повреждении энергообъектов

      ВС России прорвали оборону ВСУ у села Вербовое в Запорожской области

      В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше