Видео поджога производственного объекта в Ростове-на-Дону нашли у задержанного

ФСБ показала видео поджога объекта, найденное у задержанного в Ростове-на-Дону

ФСБ показала видео поджога опасного производственного объекта, найденное в телефоне задержанных жителей Ростова-на-Дону. Запись «Ленте.ру» предоставили в УФСБ России по Ростовской области.

На кадрах мужчина поджигает спичку и бросает, после чего происходит вспышка и загорается помещение.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырех поджигателей за нападения на производственные объекты Ростова-на-Дону. Задержанные 1990, 1995 и 2004 годов рождения, являющиеся местными жителями, причастны к поджогам двух трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроэнергией жилые дома и административные здания. Также они готовили нападение на магистральный нефтепровод предприятия «Черномортранснефть». В отношении них возбуждено уголовное дело о теракте.