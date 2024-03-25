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15:31, 25 марта 2024Забота о себе

Врач предупредила о последствиях отказа от шапки весной

Терапевт Лапа: отказ от шапки весной грозит гайморитом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Привычка ходить без шапки при плюсовой, но низкой температуре воздуха, опасна для здоровья, предупредила врач-терапевт Людмила Лапа. О таких последствиях она рассказала в беседе с радио «Спутник».

Особенно опасно, уточнила врач, выходить весной на улицу без шапки, с мокрыми волосами, поскольку на голове нет никакого защитного слоя, который мог бы уберечь человека от перепада температур, нет подкожного жира. «Только волосы. А они во влажном состоянии еще быстрее понижают температуру прилегающих тканей», — объяснила врач. Выходить на улицу с мокрой головой без опасности подвергнуться переохлаждению можно только при температуре не ниже 24℃, добавила она.

«Возникает опасность развития простудных заболеваний, ОРВИ, ОРЗ, гайморита. В таких условиях могут обостриться все хронические инфекции, активизироваться все патогены, которые постоянно живут с нами», — подчеркнула терапевт, говоря о последствиях отказа от шапки весной. Она также отметила, что в этом случае человек становится уязвим и перед менингитом.

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В заключение врач уточнила, что если у человека нет хронических воспалений и инфекций, то он может легко перенести переохлаждение, однако стоит иметь при себе шапку на случай замерзания.

Ранее стоматолог-терапевт, хирург Константин Наам оценил эффективность разных щеток и назвал основные способы выбрать идеальный вариант. Преимуществом обычных зубных щеток он назвал их доступность и простоту использования.

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      Александра Лисица
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