Россиянам назвали способ выбрать идеальную зубную щетку

Подобрать идеальной зубную щетку можно, исходя из личных предпочтений и состояния здоровья полости рта, рассказал стоматолог-терапевт, хирург стоматологической клиники Queen Nella Константин Наам. В комментарии «Ленте.ру» он оценил эффективность разных щеток и назвал основные способ выбрать идеальный вариант.

По словам врача, каждый из типов щеток — обычные, электрические, ультразвуковые — имеет свои достоинства, Преимуществом обычных зубных щеток он назвал их доступность и простоту использования. Также этот вариант позволяет контролировать силу нажима на зубы и десны, однако для достижения оптимальной чистоты требуется достаточное время чистки, отметил Наам.

В свою очередь, электрические зубные щетки имеют моторизованную головку, которая обеспечивает более эффективное очищение, продолжил стоматолог. Они вибрируют или вращаются, разрушая и удаляя зубной налет лучше обычных вариантов. Подобные гаджеты, по словам специалиста, особенно полезны людям с ограниченной подвижностью, которые могут испытывать трудности с правильной техникой чистки. Кроме того, некоторые модели электрических щеток имеют датчики давления, предупреждающие о слишком сильном нажиме на зубы, и специальные сигналы, помогающие избежать повреждений десен.

При этом ультразвуковые зубные щетки при чистке зубов используют кавитационный эффект — это явление, связанное с образованием пузырьков в жидкости под воздействием быстрого изменения давления, продолжил доктор Наам. При достаточно низком давлении это создает интенсивные гидродинамические волны, разрушающие биопленку, что позволяет удалять налет более эффективно, чем обычные щетки или даже электрические щетки.

Этот тип щеток может быть особенно полезен для людей с чувствительными зубами или проблемами с деснами. Однако стоит отметить, что ультразвуковые щетки могут быть более дорогими, чем другие виды, и требуют более аккуратного обращения

Константин Наам стоматолог

«При выборе идеальной для себя зубной щетки обратите внимание на состояние зубов и десен, чувствительность, бюджет и удобство использования. Консультация у врача-стоматолога также может помочь определить наиболее подходящий тип щетки. В итоге самое главное — регулярная и правильная чистка зубов», — заключил врач.

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