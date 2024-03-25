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08:29, 25 марта 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк из техники НАТО

ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов НАТО

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк снарядами 155-го калибра, который используется в военной технике НАТО. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

Всего по городу было выпущено восемь снарядов. Два из них упали в населенном пункте Карловка в Куйбышевском районе города, еще три — в Кураховке, в Петровском районе и еще три — в Галицыновке в Кировском районе.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. Кроме того, были поражены радиолокационная станция П-18, радиолокатор подсвета и наблюдения и пункт временной дислокации иностранных наемников.

22 марта первый заместитель председателя Правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что ВСУ вновь открыли огонь по энергетической инфраструктуре регионам. По его словам, в сети наблюдалось падение напряжения, вызванное обстрелами.

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      Александр Курбатов
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