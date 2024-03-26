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04:35, 26 марта 2024Наука и техника

Предсказано появление коллективного искусственного интеллекта

Nature Machine Intelligence: предсказано появление коллективного ИИ

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Ученые предсказали будущее искусственного интеллекта (ИИ), который, по их мнению, будет напоминать расу кибернетических организмов боргов из сериала «Звездный путь». Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Machine Intelligence, отдельные ИИ могут быть объединены в коллективную сеть, которая даст им возможность постоянно развиваться.

В коллективном искусственном интеллекте многочисленные отдельные элементы, каждый из которых способен независимо приобретать новые знания и навыки, образуют сеть для обмена информацией друг с другом. Предполагается, что появление такого ИИ приведет к крупным прорывам в различных областях, позволит быстро реагировать на новые ситуации, проблемы или угрозы.

Говоря о кибербезопасности, руководитель исследования Андреа Солтоджио из Университета Лафборо подчеркнула, что, если один ИИ выявит угрозу, то оно может поделиться этим знанием с другими узлами сети и вызвать коллективный ответ подобно реакции иммунной системы. Это также применимо к разработке роботов для реагирования на стихийные бедствия или медицинских агентов, предназначенных для персонализированного лечения.

Исследователи признают, что существуют риски, такие как быстрое распространение информации, которую можно использовать в неэтичных или незаконных целях, однако каждый ИИ может сохранять независимость от коллектива и продолжать выполнять свои собственные цели. Такой подход позволит значительно снизить риск доминирования одних ИИ над другими.

Коллективный ИИ отличается от генеративных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, чьи возможности обучения ограничены. Большую часть своих знаний такие модели приобретают во время энергозатратных тренировок и не могут продолжать обучение. Авторы предполагают, что в будущем такие ИИ вымрут, уступив постоянно развивающимся и совместно используемым коллективным ИИ.

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      Александр Еникеев
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