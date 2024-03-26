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06:09, 27 марта 2024Бывший СССР

Губернатор вспомнил военное прошлое и пригрозил уничтожить энергосистему Украины

Балицкий: Россия способна полностью уничтожить энергосистему Украины

Россия способна полностью уничтожить энергосистему Украины, заявил в интервью ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«У нас есть силы и средства, и средства эти — они в достатке, чтобы уничтожить всю инфраструктуру энергетическую. Я это говорю как военный летчик, которого готовили к тому, чтобы бороться с промышленным потенциалом, учитывая то, что я являюсь пилотом стратегической ракетоносной авиации», — рассказал Балицкий.

В марте этого года по объектам украинской энергетической системы было нанесено множество ударов, в том числе ракетной атаке подвергся ДнепроГЭС. Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, на восстановление энергетической отрасли Киеву понадобится от двух до 2,5 лет.

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      Марина Совина
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