Внучку экс-президента Узбекистана оставили без дома в Беверли-Хиллз

Внучка Ислама Каримова узнала, что лишилась дома в Беверли-Хиллз

Внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева осталась без дома в Лос-Анджелесе. В разговоре с Пятым каналом она рассказала, что узнала об этом от помощника своих родителей, а затем новость проникла в прессу.

Поместье было построено в 2013 году компанией Мохамеда Хадида, отца топ-моделей Джиджи и Беллы Хадид. Площадь особняка составляет 4,46 тысячи квадратных метров. Он остается одним из крупнейших в Беверли-Хиллз даже в сравнении с жилищами голливудских звезд.

Здесь Мариам проживала с 14 лет. Девушка пожаловалась, что лишилась места, подарившего ей трогательные воспоминания юности.

О продаже дома родители ей не сообщили — Тилляева перестала общаться с ними после свадьбы с блогером Амираном Сардаровым. По ее мнению, родители в спешке избавились от заокеанской собственности из-за того, что не смогли иммигрировать. «Сейчас ужасное время для продажи, так как рынок упал, плюс налоги большие стали на продажу домов», — убеждена Тилляева.

Сардаров, известный пользователям сети по YouTube-каналу «Дневник Хача», женился на Тилляевой в апреле 2021 года. Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе, США. В качестве священника выступил темнокожий актер, загримированный под знаменитого американского певца и актера Элвиса Пресли. О расставании пары стало известно в феврале 2022-го.