Оценены объемы найденного в России золота

Объемы разведанного золота в 2023 году значительно превысили его добычу в России

Воспроизводство запасов золота за счет геологоразведочных работ по итогам 2023 года составило более 700 тонн, что значительно превышает предварительную оценку добычи 421,8 тонны драгоценного металла. Об этом со ссылкой на Минприроды РФ сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что такая тенденция фиксируется в течение трех последних лет, причем если показатели добычи находятся на близких друг к другу уровнях (438,37 и 421,7 тонны ранее), то объемы найденного в стране золота в 2022 году были почти вдвое больше, чем в прошлом, составив 1,38 тысячи тонн, а в 2021-м, наоборот, оказались меньше — 574 тонны.

Также в министерстве отметили, что на золото в 2023 году пришлось абсолютное большинство поставленных на госбаланс новых месторождений твердых полезных ископаемых — 142 из 168.

Ранее стало известно, что в Магаданской области выделили несколько десятков гектаров для желающих стать золотоискателями. Годом ранее российская правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий физлицам легально добывать золото. Помимо снятия запрета на добычу физлицами, документ также предлагает поправки в Налоговый кодекс, которые обяжут уплачивать НДС покупателей золота, а не продавцов-старателей.