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15:49, 26 марта 2024Моя страна

Раскрыта тайна замеченного россиянами НЛО

Замеченный на Дальнем Востоке НЛО оказался космическим мусором

Кадр: Telegram-канал Baza

Неопознанный летающий объект (НЛО), который был замечен на Дальнем Востоке, оказался космическим мусором. Об этом сообщает RuNews24.

Как отмечает издание, пролетающий в небе над регионом объект был снят на видео и вызвал множество споров. Астрономы-любители пояснили, что это был космический мусор.

Ранее сообщалось, что жители Дальнего Востока России сняли на видео неопознанный летающий объект. Отмечалось, что НЛО заметили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На опубликованных кадрах видно, как черное небо пересекает объект, за которым тянется горящий шлейф. Судя по видео, в какой-то момент объект распался на фрагменты.

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