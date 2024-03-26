Раскрыта тайна замеченного россиянами НЛО

Замеченный на Дальнем Востоке НЛО оказался космическим мусором

Неопознанный летающий объект (НЛО), который был замечен на Дальнем Востоке, оказался космическим мусором. Об этом сообщает RuNews24.

Как отмечает издание, пролетающий в небе над регионом объект был снят на видео и вызвал множество споров. Астрономы-любители пояснили, что это был космический мусор.

Ранее сообщалось, что жители Дальнего Востока России сняли на видео неопознанный летающий объект. Отмечалось, что НЛО заметили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На опубликованных кадрах видно, как черное небо пересекает объект, за которым тянется горящий шлейф. Судя по видео, в какой-то момент объект распался на фрагменты.