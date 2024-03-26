Стало известно о продаже терминалов Starlink на черном рынке

Bloomberg: терминалы Starlink Маска незаконно продаются на черном рынке

Интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска возможно незаконно купить во многих частях мир. Об этом передает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По итогам собственного расследования агентство утверждает, что на черном рынке незаконно продаются комплекты Starlink.

«То, как их перевозят контрабандой, а также явная доступность Starlink на черном рынке, указывает, что их злонамеренное использование — это систематическая глобальная проблема», — подчеркивается в публикации.

В частности, Starlink можно купить в Судане, где их применяют противостоящие правительственной армии Силы быстрого реагирования. Их также продают в Венесуэле, находящейся под американскими санкциями.

Ранее в США начали проверку SpaceX из-за якобы применения Starlink армией России. Расследование инициировали демократы Палаты представителей Конгресса США.