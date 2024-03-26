Техпроект «Экспресс-РВ» завершен

«Решетнев»: техпроект спутниковой системы «Экспресс-РВ» завершен

Техническое проектирование спутниковой системы связи «Экспресс-РВ», ведущееся в рамках программы «Сфера», завершено. Об этом со ссылкой на компанию «Решетнев» госкорпорации «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Отмечается, что космический комплекс связи «включает контрольно-измерительный комплекс, наземный комплекс управления, а также ракетно-космический комплекс, куда входят средства выведения и космические аппараты».

Для контроля за группировкой из четырех спутников будет создано два центра управления — основной (в городе Железногорск) и резервный (в Москве).

В декабре 2022 года госкорпорация сообщила, что первый спутник «Экспресс-РВ» запустят в рамках проекта «Сфера» в 2025-м, а полностью группировку развернут в 2026-м.

В октябре 2023 года «Роскосмос» рассказал о заключении контракта на разработку и производство первых шести спутников системы «Сфера».