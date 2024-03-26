В результате обрушения моста в Балтиморе погибли шесть человек
NBC News: жертвами обрушения моста в Балтиморе стали шесть человек
В результате обрушения моста в Балтиморе (штат Мэриленд) погибли шесть человек, сообщает NBC News.
Одного человека удалось спасти, рассказал исполнительный вице-президент строительной компании Brawner Builders Джеффри Прицкер.
Ранее стало известно, что капитан контейнеровоза, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в Балтиморе, предположительно, является гражданином Украины.