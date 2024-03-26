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03:10, 27 марта 2024Мир

В результате обрушения моста в Балтиморе погибли шесть человек

NBC News: жертвами обрушения моста в Балтиморе стали шесть человек

Фото: Maryland National Guard/Handout via Reuters

В результате обрушения моста в Балтиморе (штат Мэриленд) погибли шесть человек, сообщает NBC News.

Одного человека удалось спасти, рассказал исполнительный вице-президент строительной компании Brawner Builders Джеффри Прицкер.

Ранее стало известно, что капитан контейнеровоза, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в Балтиморе, предположительно, является гражданином Украины.

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      Марина Совина
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