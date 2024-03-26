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15:47, 26 марта 2024Моя страна

В российском городе решили продать дом с водопадом за 29 миллионов рублей

В Новосибирске решили продать коттедж с водопадом за 29 миллионов рублей
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Michael Dechev / Shutterstock / Fotodom

В российском городе решили продать дом за 29 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе N1.ru.

Согласно публикации, коттедж располагается в Новосибирске на земельном участке в пять соток и его площадь составляет 390 квадратных метров. На двух этажах размещены несколько спален, тренажерный зал и гостиная с камином. Кроме того, в доме имеются сауна с небольшим бассейном и водопад.

На размещенных фото видно, что в коттедже выполнен ремонт, а комнаты полностью укомплектованы необходимой мебелью и техникой.

Ранее сообщалось, что жительница села в Канском районе Красноярского края выиграла квартиру в викторине на знание региона. Мероприятие проходило во время выборов президента России.

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      Мария Винар
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