Белгородцев возмутил квест с названием «Белогорье в опасности»

«Бел.ru»: жителей Белгородской области возмутило название квеста в Москве

Жителей Белгородской области возмутило название квеста с названием «Белогорье в опасности», который проводили для четвероклассников-выпускников на территории Измайловского Кремля в Москве. Об этом сообщило региональное издание «Бел.ru».

Жители приграничного региона оставляли разные сообщения под постами о мероприятии в соцсетях. Некоторые пользователи предлагали организаторам детского праздника приехать в Белгород и пройти квест в реальном времени.

«Здесь вам и сирена каждые три часа, и осколки снарядов во дворе, и потенциально ракета в дом. Все как надо для любителей острых ощущений», — указала одна из жительниц Белгородской области.

«Бел.ru» после жалоб удалось связаться с пресс-службой Измайловского Кремля и донести позицию граждан. Там пояснили, что не хотели ничего плохого: Белогорье — это сказочная страна из фильма «Последний богатырь». Картина вышла в прокат в 2017 году. Квест-игру в Кремле проводят более двух лет.

В организации заверили, что после волны гневных комментариев решили переименовать мероприятие. Теперь московским младшеклассникам предлагают поучаствовать в квесте «Сказочное путешествие Ивана».

Ранее сообщалось, что лишившимся доступа к домам из-за обстрелов белгородцам помогут дополнительно.