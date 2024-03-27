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08:53, 27 марта 2024Экономика

Доходы российских авиакомпаний взлетели

АКРА: выручка российских авиакомпаний выросла на 31 % в 2023 году

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам 2023 года суммарная выручка российских авиакомпаний без учета инфляции выросла на 31 процент в сравнении с показателем 2022-го и достигла уровня в 1,37 триллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков рейтингового агентства АКРА.

Достигнутый результат стал рекордным и превысил уровни 2019 года, уточняют эксперты. При этом с поправкой на инфляцию прошлогодняя выручка отечественных авиаперевозчиков оказалась сопоставимой со значениями 2014-2015 годов. В свою очередь, суммарный пассажиропоток по итогам 2023 года составил 105 миллионов человек и фактически вернулся к показателям 2017-го.

Средний по отрасли показатель RASK (выручка авиакомпании в расчете на один кресло-километр) за 12 месяцев увеличился на 16 процентов в годовом выражении. Это было обусловлено во многом ростом цен на билеты. С учетом накопленной с 2019-го инфляции (40 процентов) в 2023 году увеличение стоимости авиабилетов лишь отыгрывало «отсутствие адекватной индексации в предыдущие годы», резюмировали в АКРА.

Ранее РБК сообщило, что в 2023 году и начале 2024-го российским авиакомпаниям удалось выкупить 165 самолетов у иностранных лизингодателей. При этом выделенный на эти цели денежный лимит (300 миллиардов рублей) из Фонда национальной благосостояния к настоящему времени исчерпан.

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      Анатолий Акулов
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