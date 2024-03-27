Spiegel: ФРГ добавит вопросы о Холокосте для получения гражданства

ФРГ добавит вопросы о Холокосте и истории Израиля в тест, предназначенный для получения гражданства. Об этом сообщает газета Spiegel.

«Преступление Германии против человечности — Холокост — возлагает на нас особую ответственность за защиту евреев и государства Израиль», — приводит издание слова главы МВД Нэнси Фезер.

Она также подчеркнула, что ответственность Берлина перед еврейским народом является одной из основ современной немецкой идентичности. Фезер добавила, что каждый, кто хочет стать гражданином Германии, должен разделять данные чувства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Израиль не должен думать, что из-за ужасов Холокоста сегодня ему все дозволено. Он подчеркнул, что нельзя связывать страдания времен Второй мировой войны с современной ситуацией.