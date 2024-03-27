На консолях PlayStation появятся видеоподсказки

Геймеры PlayStation смогут создавать видеоподсказки для прохождения игр

На консолях PlayStation 5 появится функция автоматического создания видеоподсказок. Об этом сообщает издание The Verge.

Новая функция Community Game Help будет автоматически записывать короткие ролики с прохождением геймерами различных игр. Записи экрана будут доступны для всех желающих — они помогут проходить сложные уровни, находить тайники или получать уникальные достижения.

В Sony пояснили, что приставка будет сохранять обезличенные ролики — так, картинка с веб-камеры и голос с микрофона записаны не будут. Затем видео будет загружено на сервер Sony и удалено с приставки. Если модераторы выберут тот или иной ролик, то на экране его автора появится соответствующее уведомление.

По словам журналистов, с введением Community Game Help в Sony хотят, чтобы пользователи искали подсказки прямо на консоли, а не переходили на внешние сайты или YouTube. Представитель компании Сабрина Медитц заявила, что новая функция будет доступна в ряде стран уже в этом году. Опция будет работать в поддерживаемых играх.

В середине марта корпорация Google представила нейросеть SIMA, которая может играть в видеоигры. По словам разработчиков, SIMA является неигровым персонажем, но поможет геймерам проходить игры.