HeadHunter одобрили перерегистрацию с Кипра на Россию

Акционеры кипрской HeadHunter Group одобрили перерегистрацию в Калининграде

Акционеры кипрской HeadHunter Group одобрили перерегистрацию компании в Специальную административную зону (САР) в Калининградской области, сообщает «Интерфакс».

В результате редомициляции компания будет выведена с Кипра и продолжит работать по новому юридическому адресу на острове Октябрьский в России. Также компания объявила о планах провести новый листинг на Московской бирже к третьему кварталу 2024 года.

HH запустила смену корпоративной структуры в 2023 году — для этого в России было зарегистрировано МКАО «Хэдхантер», которая станет новой материнской компанией группы. На первом этапе реструктуризации она получила 72,7 процента акционерного капитала Headhunter Group PLC (73,2 процента без учета казначейских акций, находящихся во владении компании).

В САР в 2023 году уже переехали около 200 иностранных компаний с российским капиталом. Так, в конце февраля завершила смену юрисдикции с Кипра на Россию и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский TCS Group, головная компания банка «Тинькофф»

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, абсолютное большинство российских компаний, структурированных через иностранные холдинги, вернется в Россию разными способами. По его словам, САР пользуются в стране колоссальной популярностью, так как компании, зарегистрированные в недружественных государствах, где офшоры фактически потеряли для них свою функциональность, получили возможность «жить в офшоре, но фактически на территории Российской Федерации»