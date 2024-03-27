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16:35, 27 марта 2024Наука и техника

Apple изобрела iPhone с панорамным дисплеем

Appleinsider: Apple запатентовала iPhone с дисплеем, развернутым на 360 градусов

Фото: Tomáš Hustoles / Burst

В сети обнаружили патент корпорации Apple на смартфон с безграничным дисплеем. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В описании изобретения говорится, что подобное устройство поможет решить проблему относительно небольших экранов смартфонов. По словам разработчиков, полезное пространство современных телефонов достаточно невелико и поэтому они предложили использовать дисплей, развернутый на 360 градусов.

Подобный iPhone может показывать изображения в любой части панорамного экрана. По словам инженеров корпорации, это позволит по-новому использовать устройство.

Журналисты издания обратили внимание, что дисплей полностью опоясывает корпус смартфона, так как создан из гибкого материала. По мнению авторов Appleinsider, патентуя это изобретение, Apple, вероятно, продолжает работать над проектом складного iPhone, который недавно был отложен. Также специалисты напомнили, что компания патентовала смартфоны с похожим дисплеем в 2013, 2019 и 2020 годах.

В конце января стало известно, что компания Apple запатентовала интерфейс iPhone для подводного использования. Подобный интерфейс получит увеличенные контрастные кнопки и плавную анимацию.

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      Андрей Ставицкий
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