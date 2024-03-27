Командующему войсками ЦВО доложили о БДСМ-вечеринке в Доме офицеров на Урале

Командующему ЦВО доложили о БДСМ-вечеринке в Доме офицеров в Екатеринбурге

Командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустаму Миннекаеву доложили о БДСМ-вечеринке в окружном Доме офицеров (ОДО) в Екатеринбурге. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в Telegram-канале.

Прокуратура на Урале подтвердила, что помещения в Доме офицеров «использовались нецелевым образом», отметил в своем посте парламентарий.

По информации Альшевских, ведомство не стало возбуждать уголовные дела в отношении экс-директора ОДО Андрея Зуева и бывшего работника учреждения Георгия Подкорытова.

О проведении закрытых мероприятий в ОДО стало известно 20 февраля. Местные общественники пожаловались в прокуратуру, после чего надзорное ведомство начало проверку. По одной из версий, вечеринки организовывал методист. Он открывал двери Дома офицеров после 23 часов и запускал в помещение людей.