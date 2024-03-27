МИД раскритиковал карикатуру южнокорейской газеты о теракте в «Крокусе»

МИД РФ раскритиковал карикатуру газеты The Korea Herald о теракте в «Крокусе»

Российское посольство в Республике Корея раскритиковало карикатуру южнокорейской англоязычной газеты The Korea Herald о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий комментарий дипмиссия опубликовала в соцсети «ВКонтакте».

«Не намерена ли газета посмеяться и над жертвами других террористических актов и трагедий? Или мерзкие шуточки такого рода припасены только в адрес России и ее граждан, на которых их авторы и те, кто тиражирует такие пасквили, видимо, не распространяют нормы отношений, принятые в человеческом обществе?» — поинтересовались в пресс-службе посольства.

Сотрудники МИД также отметили, что редакция The Korea Herald стремится прикрыть «кощунственную выходку» принципом свободы слова.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. Несколько вооруженных человек вошли в здание и открыли огонь по охране и посетителям, а затем подожгли концертный зал. После нападения террористы скрылись, их удалось задержать в Брянской области.