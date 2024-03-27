Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 27 марта 2024Мир

МИД раскритиковал карикатуру южнокорейской газеты о теракте в «Крокусе»

МИД РФ раскритиковал карикатуру газеты The Korea Herald о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российское посольство в Республике Корея раскритиковало карикатуру южнокорейской англоязычной газеты The Korea Herald о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий комментарий дипмиссия опубликовала в соцсети «ВКонтакте».

«Не намерена ли газета посмеяться и над жертвами других террористических актов и трагедий? Или мерзкие шуточки такого рода припасены только в адрес России и ее граждан, на которых их авторы и те, кто тиражирует такие пасквили, видимо, не распространяют нормы отношений, принятые в человеческом обществе?» — поинтересовались в пресс-службе посольства.

Сотрудники МИД также отметили, что редакция The Korea Herald стремится прикрыть «кощунственную выходку» принципом свободы слова.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. Несколько вооруженных человек вошли в здание и открыли огонь по охране и посетителям, а затем подожгли концертный зал. После нападения террористы скрылись, их удалось задержать в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянка заявила, что в «Крокусе» убили мало людей, и попыталась оправдаться. Что она рассказала полицейским?

      Чипированный Маском человек рассказал об изменениях в жизни

      Пластический хирург предрек Кологривому роли бомжей

      Актриса Ева Мендес объяснила уход из кино после отношений с Гослингом

      Чудом избежавший пожара в «Зимней вишне» танцор опоздал в «Крокус» в день атаки

      Роскошную квартиру Карла Лагерфельда в Париже продали за 10 миллионов евро

      Россиян предупредили о смертельной пищевой добавке из Японии

      Нетаньяху заявил о послании ХАМАС о невозможности изолировать Израиль

      Известная актриса завещала наследникам клад и квартиру за 150 миллионов рублей

      HeadHunter одобрили перерегистрацию с Кипра на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше