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17:24, 27 марта 2024Мир

МИД России опроверг информацию о предложениях Франции по борьбе с терроризмом

Захарова: конкретных предложений от Франции по борьбе с терроризмом не поступало

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Конкретных предложений от Франции по борьбе с международным терроризмом не поступало. Заявления французского президента Эммануэля Макрона опровергла официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«В МИД России никаких конкретных обращений и предложений от французской стороны, в том числе в рамках вышеуказанного формата двустороннего взаимодействия по борьбе с международным терроризмом, пока не поступало», — сказала дипломат.

Ранее французский лидер заявил, что Франция предложила России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом. По его словам, Париж и Москва контактируют на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском, чтобы иметь возможность предложить сотрудничество на основе имеющейся у Франции информации и той, которая может быть полезна для российской стороны.

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      Семен Александров
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