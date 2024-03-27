МИД России опроверг информацию о предложениях Франции по борьбе с терроризмом

Захарова: конкретных предложений от Франции по борьбе с терроризмом не поступало

Конкретных предложений от Франции по борьбе с международным терроризмом не поступало. Заявления французского президента Эммануэля Макрона опровергла официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«В МИД России никаких конкретных обращений и предложений от французской стороны, в том числе в рамках вышеуказанного формата двустороннего взаимодействия по борьбе с международным терроризмом, пока не поступало», — сказала дипломат.

Ранее французский лидер заявил, что Франция предложила России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом. По его словам, Париж и Москва контактируют на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском, чтобы иметь возможность предложить сотрудничество на основе имеющейся у Франции информации и той, которая может быть полезна для российской стороны.