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14:14, 27 марта 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери Украины в зоне спецоперации за сутки

Минобороны России сообщило о потере ВСУ до 595 человек в зоне СВО за сутки
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 595 человек. Это следует из данных, раскрытых официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

По данным ведомства, наибольшие потери — до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей — Украина понесла на авдеевском направлении. На донецком направлении Киев потерял до 220 бойцов, два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Помимо этого, Вооруженные силы России уничтожили или ранили до 60 человек, а также успешно поразили два бронетранспортера, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Krab» и «Гвоздика» на южнодонецком направлении. На херсонском направлении украинские войска потеряли до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины, на купянском — до 20 бойцов и три автомобиля.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с января по 20 марта 2024 года Украина потеряла в зоне проведения спецоперации более 71 тысячи человек, а также 11 тысяч единиц вооружения. Он подчеркнул, что эти показатели в три раза выше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

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      Сергей Истомин
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