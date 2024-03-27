Минобороны Украины создало новый департамент после обвинений в коррупции

МО Украины создало департамент тылового обеспечения после обвинений в коррупции

Приказом главы министра обороны Украины Рустема Умерова, при Минобороны республики создали департамент планирования тылового обеспечения. Сообщение об этом опубликовали на сайте правительства страны.

«Мы осознаем, что в условиях войны полностью не избежим некоторых экстренных запросов на закупку. Но можем уменьшить количество таких случаев. Основная задача Департамента — формировать годовой план закупок товаров. То есть, свести к минимуму насущную потребность — когда Министерству нужно срочно что-то закупить для ВСУ», — рассказал замглавы министерства обороны (МО) Украины Виталий Половенко.

Отмечается, что задачей департамента будет формирование долгосрочного плана закупок для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, горюче-смазочные материалы, технические средства тыла и продовольствие. При этом ранее в адрес ведомства неоднократно звучали обвинения в коррупции.

Так, за VI квартал 2023 года внутренний аудит МО Украины выявил финансовые нарушения на сумму свыше 10 миллиардов гривен (270 миллионов долларов). Кроме того, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, сотрудники Минобороны страны наживались на закупках продуктов для ВСУ.