Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 27 марта 2024Бывший СССР

Минобороны Украины создало новый департамент после обвинений в коррупции

МО Украины создало департамент тылового обеспечения после обвинений в коррупции

Фото: Alina Smutko / Reuters

Приказом главы министра обороны Украины Рустема Умерова, при Минобороны республики создали департамент планирования тылового обеспечения. Сообщение об этом опубликовали на сайте правительства страны.

«Мы осознаем, что в условиях войны полностью не избежим некоторых экстренных запросов на закупку. Но можем уменьшить количество таких случаев. Основная задача Департамента — формировать годовой план закупок товаров. То есть, свести к минимуму насущную потребность — когда Министерству нужно срочно что-то закупить для ВСУ», — рассказал замглавы министерства обороны (МО) Украины Виталий Половенко.

Материалы по теме:
«Уберите своих воров» Почему США взялись за борьбу с коррупцией на Украине и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
«Уберите своих воров»Почему США взялись за борьбу с коррупцией на Украине и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
7 февраля 2023
«В Кремле его считали успешным» Виктор Медведчук хочет вести переговоры России и Украины. Каковы его шансы на успех?
«В Кремле его считали успешным»Виктор Медведчук хочет вести переговоры России и Украины. Каковы его шансы на успех?
14 февраля 2023
Украина стянула армию к границам Приднестровья. Какими последствиями обернется вторжение и кому это выгодно?
Украина стянула армию к границам Приднестровья.Какими последствиями обернется вторжение и кому это выгодно?
4 марта 2023

Отмечается, что задачей департамента будет формирование долгосрочного плана закупок для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, горюче-смазочные материалы, технические средства тыла и продовольствие. При этом ранее в адрес ведомства неоднократно звучали обвинения в коррупции.

Так, за VI квартал 2023 года внутренний аудит МО Украины выявил финансовые нарушения на сумму свыше 10 миллиардов гривен (270 миллионов долларов). Кроме того, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, сотрудники Минобороны страны наживались на закупках продуктов для ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Погиб глава спасавшей людей в «Крокусе» организации. Имя Андрея Сыропятова появилось в списке жертв теракта

      В Венгрии разгорелся скандал о коррупции на высшем уровне

      В России назвали самую частую категорию микрозаемщиков

      Москвичам предсказали аномальный конец марта

      Живущий в Китае блогер из Донецка назвал недостаток страны

      Анонсирована замена электронным книгам

      В Британии оценили возможность армии выстоять в конфликте с Россией

      Минобороны Украины создало новый департамент после обвинений в коррупции

      Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе»

      Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше