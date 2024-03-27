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18:57, 27 марта 2024Бывший СССР

На Украине отправили в отставку главу ВККС из-за российского гражданства

На Украине уволили главу ВККС Игнатова из-за найденного у него гражданства РФ
Роман Игнатов

Роман Игнатов. Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) отправила в отставку своего главу Романа Игнатова. Об этом сообщает издание «Закон и бизнес».

Поводом для увольнения Игнатова стало российское гражданство, найденное у него спецслужбами в декабре 2023 года. В феврале 2024 года рабочая группа ВККС представила отчет, в котором данный факт не опровергается из-за «отсутствия дипломатических отношений с РФ». 25 марта стало известно о написании руководителем комиссии заявления об увольнении по собственному желанию.

При этом в составе ВККС может быть еще один судья с российским гражданством. Речь идет о Сергее Чумаке, который получал образование в Ростовском государственном университете, после чего должен был проходить практику в правоохранительных органах или органах юстиции РФ.

Ранее стало известно об увольнении секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова, занимавшего свою должность с 2019 года. Вместо него был назначен Александр Литвиненко, с 2021 года руководивший Службой внешней разведки страны.

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      Екатерина Грищенко
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