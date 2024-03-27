На Украине заявили о срыве набора полумиллиона добровольцев

Kyivpost: без мобилизации Украина не наберет 500 тысяч человек для фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут набрать полмиллиона человек для отправления на фронт без мобилизации, только из числа добровольцев. Об этом сообщает Kyivpost со ссылкой на свои источники.

По данным издания, государственный рекрутинг позволяет человеку самому выбрать, куда он хочет идти служить. В связи с этим многие добровольцы просят отправить их на тыловые специальности, в то время как основная часть вакансий — это стрелки, пулеметчики и гранатометчики на передовой. При этом украинцам приходится убеждать мобилизовать их в нужное подразделение, а не туда, куда захочет территориальный центр комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

«Это (мобилизация и рекрутинг — прим. «Ленты.ру») параллельные процессы. Рекрутинг не даст 500 тысяч человек для фронта, но он может заместить сотню или более тысяч должностей, частично тыловых, что уже является хорошим бонусом», — заявил экс-командир украинского нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий.

Один из собеседников Kyivpost среди штабистов также рассказал, какие ситуации могут поставить под угрозу идею рекрутинга. По его словам, речь идет о создании приоритетных, то есть наиболее нуждающихся в людях подразделений. Однако добровольцы могут не захотеть пойти в них, зная, что «какой-то комбат или комбриг глупо, по некомпетентности потерял много людей». При этом Генштаб Украины уже выделил 80 таких подразделений.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев высказался против репрессивных методов мобилизации. Он заявил, что украинцев «нужно мотивировать» идти на фронт, а не запугивать, в связи с чем рекрутинг должен превалировать.