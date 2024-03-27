Назначен новый тренер хоккейного ЦСКА
Российский специалист Илья Воробьев стал главным тренером хоккейного ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.
Воробьев возглавил армейский клуб вместо Сергея Федорова. Контракт последнего с ЦСКА истекал 30 апреля 2024 года. Решение было принято по итогам заседания наблюдательного совета клуба.
В этом сезоне ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Команда проиграла серию ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4.
Под руководством Федорова ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в двух сезонах подряд. До работы в команде он не работал главным тренером в хоккейных клубах. Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна и один раз — в должности главного тренера команды.