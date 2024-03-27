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20:24, 27 марта 2024Спорт

Назначен новый тренер хоккейного ЦСКА

Илья Воробьев стал главным тренером хоккейного ЦСКА вместо Сергея Федорова
Илья Воробьев

Илья Воробьев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российский специалист Илья Воробьев стал главным тренером хоккейного ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.

Воробьев возглавил армейский клуб вместо Сергея Федорова. Контракт последнего с ЦСКА истекал 30 апреля 2024 года. Решение было принято по итогам заседания наблюдательного совета клуба.

В этом сезоне ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Команда проиграла серию ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4.

Под руководством Федорова ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в двух сезонах подряд. До работы в команде он не работал главным тренером в хоккейных клубах. Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна и один раз — в должности главного тренера команды.

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      Анастасия Борисова
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