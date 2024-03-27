Назначен новый тренер хоккейного ЦСКА

Илья Воробьев стал главным тренером хоккейного ЦСКА вместо Сергея Федорова

Российский специалист Илья Воробьев стал главным тренером хоккейного ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.

Воробьев возглавил армейский клуб вместо Сергея Федорова. Контракт последнего с ЦСКА истекал 30 апреля 2024 года. Решение было принято по итогам заседания наблюдательного совета клуба.

В этом сезоне ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Команда проиграла серию ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4.

Под руководством Федорова ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в двух сезонах подряд. До работы в команде он не работал главным тренером в хоккейных клубах. Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна и один раз — в должности главного тренера команды.