Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 27 марта 2024Мир

Назначена дата заседания Совбеза ООН по агрессии против Югославии

Постпред РФ: заседание СБ ООН по агрессии против Югославии назначено на 28 марта
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме 25-летия с начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии назначено на 28 марта. О новой дате заседания в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Уточняется, что в понедельник 25 марта Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания Совбеза ООН по Югославии. По мнению Парижа, данная тема неактуальна. Французские представители добились вынесения вопроса на голосование, и в итоге заседание не состоялось.

«Мы вновь запросили заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. И после суток яростного сопротивления наших оппонентов добились того, что японское председательство его все-таки назначило на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) 28 марта», — написал Полянский.

Зампостпред также отметил, что западные страны снова будут оспаривать проведение заседания через голосование и «процедурно мухлевать». Москва считает, что истинная причина срыва заключается в боязни Запада публичного обсуждения в СБ ООН бомбардировок Югославии.

Ранее министр здравоохранения Сербии Даница Груичич заявила, что НАТО должна Белграду 500 миллиардов долларов за ущерб в ходе операции в Югославии в 1999 году. Она также подчеркнула, что попытки получить компенсацию бессмысленны, поскольку страны альянса предлагают незначительные суммы и обвиняют страну в неблагодарности.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря в российском городе

      Названа доля участвовавших в валютных операциях россиян

      Китайские компании растеряли весь рост за месяц

      Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше