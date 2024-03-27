Назначена дата заседания Совбеза ООН по агрессии против Югославии

Постпред РФ: заседание СБ ООН по агрессии против Югославии назначено на 28 марта

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме 25-летия с начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии назначено на 28 марта. О новой дате заседания в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Уточняется, что в понедельник 25 марта Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания Совбеза ООН по Югославии. По мнению Парижа, данная тема неактуальна. Французские представители добились вынесения вопроса на голосование, и в итоге заседание не состоялось.

«Мы вновь запросили заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. И после суток яростного сопротивления наших оппонентов добились того, что японское председательство его все-таки назначило на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) 28 марта», — написал Полянский.

Зампостпред также отметил, что западные страны снова будут оспаривать проведение заседания через голосование и «процедурно мухлевать». Москва считает, что истинная причина срыва заключается в боязни Запада публичного обсуждения в СБ ООН бомбардировок Югославии.

Ранее министр здравоохранения Сербии Даница Груичич заявила, что НАТО должна Белграду 500 миллиардов долларов за ущерб в ходе операции в Югославии в 1999 году. Она также подчеркнула, что попытки получить компенсацию бессмысленны, поскольку страны альянса предлагают незначительные суммы и обвиняют страну в неблагодарности.