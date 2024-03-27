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15:18, 27 марта 2024Экономика

Названа доля участвовавших в валютных операциях россиян

ВЦИОМ: 14 процентов россиян 18-24 лет проводили валютные операции в 2023 году

Фото: Luke Southern / Unsplash

Чаще всего валютные операции проводили в 2023 году россияне в возрасте 18-24 лет, следует из данных ВЦИОМ, полученных в ходе опроса о пользовании банковскими продуктами.

Как выяснили социологи, в этой возрастной категории доля таких граждан составила 14 процентов, в то время как среди всех респондентов участниками операций с валютой оказались только четыре процента. «Это может быть связано с покупками на зарубежных интернет-платформах», — говорится в материалах центра.

В России пока не могут договориться о новой величине порога беспошлинных онлайн-покупок с доставкой из-за рубежа, составляющего сейчас 1000 евро. По некоторым данным, власти рассматривают возможность полной его отмены с введением единого сбора в пять процентов. Если решение не будет принято до 1 апреля, показатель автоматически снизится до 200 евро.

Ранее стало известно, что 42 процента молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет готовы тратиться на брендовые товары, причем у юношей такая готовность встречается чаще, чем у девушек, — 50 против 37 процентов. Отмечается, что 23 процента респондентов дали согласие взять кредит, чтобы купить любимую вещь, а среди тех из них, кто живет в семьях с низким уровнем дохода, показатель оказался еще выше (37 процентов).

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      Дмитрий Воронин
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