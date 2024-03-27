Нетаньяху заявил о послании ХАМАС о невозможности изолировать Израиль

Нетаньяху: Израиль посылает сигнал ХАМАС о невозможности изолировать страну

Решением отменить визит в США делегации из высокопоставленных чиновников Израиль посылает сигнал палестинской радикальной группировке ХАМАС о невозможности изолировать страну. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает агентство Reuters.

«Это было послание в первую очередь ХАМАС: "Не делайте ставку на это давление, оно не сработает"», — рассказал политик по итогам встречи с приехавшим сенатором Конгресса США Риком Скоттом в Иерусалиме.

Ранее в Государственном департаменте США пригрозили Израилю международной изоляцией в случае если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет военную операцию в городе Рафах. Населенный пункт находится на границе с Египтом и может привести к потоку беженцев, который может составить до двух миллионов человек.