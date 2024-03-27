Обама обеспокоился возможным проигрышем Байдена

NYT: Обама обеспокоен возможным проигрышем Байдена Трампу

Бывший президент США Барак Обама обеспокоен тем, что действующий глава государства Джо Байден может проиграть на выборах в пользу экс-президента республиканца Дональда Трампа. Об этом информирует The New York Times (NYT).

Обама регулярно звонит руководителю аппарата Белого дома Джеффри Д. Зиентсу, а также другим чиновникам из предвыборного штаба Байдена, чтобы выработать стратегию и поделиться советами. Такую поддержку Обама начал оказывать в связи с опасениями о возможном проигрыше Байдена бывшему американскому президенту Трампу.

По словам помощника Обамы, он «всегда» беспокоился о проигрыше Байдена. Именно поэтому он готов «выстоять» вместе с ним на выборах, которые могут закончиться незначительным перевесом в нескольких штатах.

Ранее помощник Байдена рассказал о недовольстве в Белом доме тем, в 2016 году Обама «отодвинул» на второй план Байдена, посчитав, что у Хиллари Клинтон больше шансов стать президентом. По мнению приближенных Байдена, Обама отверг человека, который мог изменить ход истории и победить Трампа в 2016 году.