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20:12, 27 марта 2024Культура

Оператор группы «Пикник» рассказал о спасении при теракте в «Крокусе»

Оператор «Пикника» Поморин: при теракте в «Крокусе» у меня сработал инстинкт

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Оператор группы «Пикник» Иван Поморин рассказал о спасении съемочной группы при теракте в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит телеканал «360».

Всего в съемке концерта участвовало 17 человек. Поморин вспомнил, что узнал о выстрелах от коллеги, который находился на другом этаже. «У меня сработал инстинкт сказать: "Ребята, бросайте все и выходите". Еще никто ничего не понимал, я смотрел на мониторы в зале, там еще никто никуда не бежал», — сказал он.

Оператор отметил, что они с коллегами успели направиться к выходу за несколько секунд до давки. «Когда выходили, была дверь, которая была закрыта на одну створку, что усугубило пробку. Начал пытаться открыть ее с засова и помочь людям пройти», — добавил он. После этого участникам группы удалось встретиться возле пожарного выхода из «Крокуса».

Поморин добавил, что они остались живы благодаря мужчине, который обезвредил одного из стрелявших возле сцены. «Но не всем так повезло. Две девушки из моей команды оставались на втором этаже, когда пулеметчики вошли в зал, спуститься в зал не успели. Их спас человек, который скомандовал им ложиться, а потом — бежать», — поделился он.

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Жертвами теракта стали более сотни человек.

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      Мария Рюрикова
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