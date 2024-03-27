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11:00, 27 марта 2024Спорт

Овечкин прервал голевую серию

Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей в НХЛ

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

В ночь на 27 марта «Вашингтон» обыграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Капитан «Вашингтона» не смог забить в этой игре. В предыдущих пяти матчах форвард в общей сложности забросил восемь шайб, трижды оформив дубли.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До лидирующего канадца Уэйна Гретцки россиянину осталось 46 шайб.

Всего в текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 68 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами. «Вашингтон» с 81 очком идет на восьмом месте в Восточной конференции и имеет шансы выйти в плей-офф.

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      Дарья Коршунова
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